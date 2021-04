0 Facebook Paura per Massimo Giletti, malore in diretta tv: “Vediamo se riusciamo a continuare” News 19 Aprile 2021 13:42 Di redazione 1'

Massimo Giletti ha avuto un malore durante l’ultima diretta di Non è l’Arena. Attimi di paura nel corso della puntata quando si è compreso che il conduttore stesse poco bene.

Malore per Massimo Giletti

Giletti è apparso visibilmente provato, era sudato e aveva un colorito molto pallido. A un certo punto, proprio mentre anche gli ospiti si sono accorti che il conduttore stesse poco bene, ha detto: “Voglio arrivare almeno alle 22. Vediamo se riusciamo a continuare”. Poi ha chiesto di mandare la pubblicità.

Le condizioni di Massimo Giletti

Il conduttore è riuscito comunque a portare a termine la puntata, ma ha fatto più volte fatica a parlare. Preoccupati i telespettatori che si sono domandati cosa avesse Giletti. Non dovrebbe essere nulla di grave poiché non solo è riuscito a terminare l’appuntamento della domenica, ma non c’è stata alcuna comunicazione da parte della produzione e del conduttore. Potrebbe essere stata un po’ di stanchezza o una leggere influenza.