0 Facebook Massimo Giletti elogia il Cotugno di Napoli: “E’ un’eccellenza, altri ospedali hanno commesso degli errori” Napoli Città 6 Aprile 2020 10:18 Di redazione 1'

L’ultima puntata di Non è l’Arena è stata tutta incentrata sull’emergenza Coronavirus. Massimo Giletti ha fatto un punto della situazione che si sta vivendo in Italia, partendo dai dati degli ospedali e dalle emergenze che molte strutture italiane si sono trovate ad affrontare.

Giletti elogia il Cotugno

Ospite in collegamento Luigi Di Maio e proprio con lui, Giletti ha mandato in onda il servizio di Sky News che elogia l’ospedale Cotugno di Napoli, mostrando come nella struttura non ci siano stati contagi tra il personale medico, parlando dunque di eccellenza. Un racconto che Giletti ha voluto mostrare anche in contrapposizione agli altri ospedali italiani in cui ci sono stati casi positivi tra i sanitari.

LEGGI ANCHE: LITIGIO TRA COLOMBO E GILETTI IN DIRETTA

“Forse altri ospedali italiani non hanno fatto come il Cotugno ed hanno commesso degli errori”, queste le parole di Giletti che chiaramente inorgogliscono i napoletani e la Sanità campana. Un episodio molto apprezzato da parte di quella fetta di pubblico che crede che Giletti non sempre renda giustizia a Napoli con alcuni servizi.