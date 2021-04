0 Facebook ‘Dinner in the Sky’ in Campania, arriva il ristorante sospeso nel vuoto News 19 Aprile 2021 13:18 Di redazione 3'

Una grande novità arriva in Campania, un ristorante a 50 metri d’altezza. L’idea è già nota nel resto d’Europa e ha avuto in poco tempo un successo straordinario. Dal 9 all’11 luglio sarà possibile gustare un pranzo o una cena sospesi nel vuoto anche in Campania, a Benevento.

L’iniziativa ‘Dinner in the Sky’, si terrà in Piazza Castello, nel cuore della cittadina sannita. Sarà possibile scegliere tra quattro diverse opzioni brunch, pranzo, apericena e cena . I prezzi vanno da 89 fino a 159 euro, con la possibilità di organizzare ulteriori salite commerciali.

COME FUNZIONA

Sul sito che propone l’esperienza si legge: “I commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti delle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento“.

Per quanto riguarda le misure anti Covid dovrebbero esserci delle paratie mobili che garantiranno il rispetto del distanziamento minimo attorno alla tavola.

La struttura di Dinner in the sky è composta da tavolo appositamente progettato che propone a 22 ospiti un’esperienza straordinaria a 50 metri di altezza. Il tavolo da 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate. Durante l’evento è presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto.

RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID

Sarà garantita la massima attenzione per quanto riguarda le misure anti-Covid: sanificazione, igienizzazione e prevenzione del contagio sia a terra che a bordo dell’attrazione. L’accesso sarà scaglionato con un sistema di turnazione e di gestione delle fasi di afflusso e deflusso che mira a limitare il più possibile le occasioni di contatto.