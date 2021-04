0 Facebook La brutta, la scema, la cattiva e la blatta… Mi presento sono Januarone… un solo neurone in testa e si fa fatica a cercarlo. E presento anche la brutta, la blatta, la cattiva… Spettacolo 16 Aprile 2021 16:18 Di Juanuaria Piromallo 1'

Non siamo sul set di un western dei tempi d’oro ma su quello del doc reality “The real house wives di Napoli” le revolverate sparano sul mucchio. A premere il grilletto è sempre e solo lei. Ovviamente la bella. Lei, l’innominabile, il nome fa rima con coniglio perché come un codardo spara alle spalle e poi scappa.

Faccio un rapido check non risulta il Coniglio essere candidato a nessun premio Nobel, ma neanche a un premiuncolo di provincia. “Sono il nulla, sono orride…”, entra a gamba tesa nel pollaio il Coniglio e giura che il suo titolo di cui non c’ è traccia alcuna negli Albi d’Oro centenari della nobiltà, è verace come le cozze di Mergellina.

Il Coniglio lo riconoscete da quella s sibilante che fa molto Jovanotti, senza avere i suoi followers. Intanto manda a tutti baci profumati, sì ma al veleno. Giudicate voi chi è the Good, the Bad and the Ugly…Stasera sulla piattaforma di Discovery.

