Scuola e aperture, Draghi in conferenza: "Si riparte in modo graduale e sicuro" Le parole di Draghi in conferenza stampa. "Priorità in zona gialla alle scuole e alle attività economiche all'aperto" Politica 16 Aprile 2021

Durante la conferenza stampa congiunta di oggi, il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza, hanno confermato le indiscrezioni già trapelate negli ultimi giorni: dal 26 aprile entrerà in vigore il nuovo Dpcm, quello divenuto noto come il decreto delle aperture (che diventeranno concrete a partire da maggio e giugno, in base al tipo di attività economica).

Il Premier ha comunicato che per quanto riguarda la ristorazione, il mondo della cultura e dello spettacolo e quello dello sport, si riaprirà – come confermato dal Ministro Speranza – “in modo sicuro e graduale“. In questo senso ad avere la priorità saranno tutte quelle attività che potranno svolgersi all’aperto.

Le parole di Draghi in conferenza stampa

Le riaperture saranno sempre vincolate ai dati relativi ai contagi. Di conseguenza sarà mantenuto il criterio di suddivisione territoriale in fasce colorate. L’augurio del Presidente del Consiglio è quello di non dover più chiudere alcuna attività, sperando che la campagna di vaccinazione sia rapida e vada a buon fine. Discorso a parte per le scuole. Gli studenti italiani di ogni grado potranno tornare in classe sia in zona arancione che in zona gialla.

La conferenza stampa ha avuto come altro argomento principale il nuovo decreto di scostamento di bilancio. Ovvero un altro investimento da parte dello Stato volto a dare ossigeno all’economia del Paese. Nello specifico il Premier Draghi ha parlato dei cantieri e delle grandi opere.