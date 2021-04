0 Facebook Sparatoria a Casoria, Gianluca lotta tra la vita e la morte. L’appello del papà: “Chi sa parli” Cronaca 16 Aprile 2021 16:19 Di redazione 2'

Lotta tra la vita e la morte Gianluca Coppola, 27enne, originario di Casoria, che lo scorso 8 aprile, è stato vittima di un agguato in viale Europa a Napoli. Il ragazzo è stato raggiunto da tre colpi di pistola, al collo e al torace ed è stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Cardarelli.

Quel giorno con lui c’era il papà di Gianluca, che ha raccontato di aver visto un ragazzo scendere da uno scooter e sparare al figlio. Sul posto i carabinieri avevano trovato cinque bossoli 7,65. Secondo le prime indagini, alla base dell’aggressione, ci sarebbe un motivo passionale.

Le indagini

Gianluca infatti, già in passato, avrebbe discusso animatamente con l’ex fidanzato della sua attuale compagna. I due, qualche giorno prima della sparatoria, avrebbero fatto a botte e quindi la sparatoria sarebbe stata organizzata dal rivale, come regolamento di conti. Il giovane, che è stato identificato, risulta al momento irreperibile.

L’appello del papà

Il papà del giovane ha lanciato un appello: “Chi sa parli”. Nei confronti dell’uomo è stata mostrata grande solidarietà sui social. Sul gruppo di “Sei di Afragola se”, hanno postato: “Ci uniamo alle parole di papà Roberto che ha il cuore ferito come questa foto 3 sono i colpi con i quali Gianluca sta ancora lottando per restare in vita. Gianluca che è semplicemente e meravigliosamente un ragazzo Solare…Educato…Gentile. Gianluca è il figlio, l’amico, il fratello, il cugino, il fidanzato, il conoscente di tutti noi. Per questo se qualcuno sa, se qualcuno ha visto….parli. Anche se si ha paura, anche se non si ha il coraggio, non girate lo sguardo, denunciate, anche in forma anonima, ma raccontate quello che sapete. Gianluca merita giustizia. Merita la verità. Perchè Gianluca siamo anche noi, persone perbene che si guadagnano da vivere onestamente, persone che non vivono di violenza, persone pronte ad aiutare il prossimo. Chi sa sa parli. E chi puó condivida. Perché tutto questo non accada mai più. #iosonoGianluca e sono CON GIANLUCA”.