Lo schianto poi l'auto si ribalta, Genny perde la vita. L'amico alla guida: "Mi dispiace è colpa mia" Il giovane 19enne era alla guida dell'auto che dopo lo schianto si è ribaltata. L'incidente causò la morte di Gennaro Nappa, 16 anni Cronaca 14 Aprile 2021 17:50

Ha risposto questa mattina davanti al Giudice per le indagini preliminari (Gip) il 19enne Domenico Fragalà in merito all’incidente che ha causato la morte di Gennaro ‘Genny‘ Nappa. Il 16enne perse la vita per un sinistro avvenuto a Qualiano.

Era lo scorso 11 aprile quando l’auto con i ragazzi a bordo si schiantò per poi ribaltarsi. Alla guida dell’automobile c’era proprio Fragalà che ad oggi è accusato di omicidio stradale e lesioni stradali aggravate.

Le parole di Domenico Fragalà

Il 19enne, assistito dagli avvocati Rocco Ascanio e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha dichiarato – così come riportato da Teleclub – di essere dispiaciuto. Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità.

Il Gip ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Fragalà è incensurato, è all’ultimo anno della scuola superiore e lavora come operaio in una nota azienda edile di Qualiano.