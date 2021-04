0 Facebook Schianto mortale a Qualiano, arrestato ragazzo di 19 anni che era alla guida: “Auto a folle velocità” Cronaca 11 Aprile 2021 12:02 Di redazione 1'

Incidente mortale a Qualiano, carabinieri arrestano il ragazzo di 19 anni che era alla guida. Il giovane, al volante della sua auto lanciata a folle velocità nel centro cittadino e con tre amici a bordo, aveva perso il controllo della stessa impattando con altro veicolo che percorreva il medesimo tratto di strada.

Incidente a Qualiano, arrestato guidatore di 19 anni

A seguito dell’urto, l’auto dei ragazzi si è ribaltata ed uno di questi, Gennaro Nappa, 16 anni, ha perso la vita per le gravi lesioni riportate. Gli altri due giovani sono stati ritenuti guaribili in 30 giorni per fratture multiple, mentre gli occupanti dell’altra auto coinvolta hanno riportato lesioni di lieve entità.

Il guidatore, illeso, è stato sottoposto ad esami per l’accertamento dell’eventuale assunzione di alcol e droghe i cui esiti perverranno successivamente. Lo stesso, tenuto conto della condotta di guida, accertata anche attraverso immagini di video-sorveglianza acquisite, è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari.