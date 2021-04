0 Facebook Tagico incidente a Qualiano, auto si ribalta: Gennaro Nappa muore a 16 anni. Feriti i due amici Qualiano 11 Aprile 2021 09:25 Di redazione 2'

Drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda serata di sabato a Qualiano. Un giovane di 16 anni, Gennaro Nappa, è deceduto a seguito dei traumi riportati nel sinistro. L’auto su cui la vittima viaggiava assieme a due amici – Manuel Guerriero, 18 anni e Domenico Fragalà, 19 anni – si è ribaltata in via Campana.

Gennaro Nappa muore a 16 anni in un incidente

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma purtroppo il cuore dei Gennaro ha cessato di battere all’ospedale Cardarelli pochi minuti dopo il suo arrivo. Feriti i due amici che erano con lui. L’auto, un’Audi A1 procedeva in direzione Ponte di Surriento quando, nel tentativo di un sorpasso ha urtato un’altra auto e poi una parcheggiata, finché la vettura non si è capovolta più volte, finendo la corsa alcuni metri più avanti.

Lo spaventoso incidente ha allertato i residenti che hanno immediatamente raggiunto la strada trovandosi davanti una scena tragica. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma purtroppo i traumi di Gennaro erano troppo gravi. Condizioni critiche per gli amici, che sono tutt’ora ricoverati, ma non in pericolo di vita. La notizia della morte del sedicenne si è diffusa velocemente sui social, sconvolgendo la comunità. Tanti i messaggi in ricordo del ragazzo da parte di chi lo conosceva ma anche di chi ha voluto avere un pensiero per lui.