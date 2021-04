0 Facebook “Dammi i soldi o sfondo tutto”, minorenne arrestato a Napoli per maltrattamenti contro la nonna Cronaca 14 Aprile 2021 13:16 Di redazione 1'

Violenza familiare a Napoli, nipote minaccia la nonna perché non voleva dargli dei soldi. I carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti in un appartamento nella zona dei Colli Aminei per maltrattamenti aggravati contro familiari da parte di un ragazzo non ancora maggiorenne.

Maltrattamenti in famiglia ai Colli Aminei

La vittima delle violenze è la nonna con cui il giovane conviveva. Il ragazzo pretendeva del denaro per comprare la droga e ha minacciato la nonna di farle del male e di distruggere l’appartamento. Questo è stato l’ultimo di molti altri episodi già denunciati dall’anziana vittima. I militari sono intervenuti in seguito a una segnalazione arrivata al 112.

Quando sono entrati in casa, hanno fermato il giovane, che è stato arrestato e condotto presso una comunità per minori.