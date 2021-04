0 Facebook Il figlio di Anna Tatangelo le dà consigli sull’amore: divertente sketch tra madre e Andrea Spettacolo 11 Aprile 2021 13:43 Di redazione 2'

Anna Tatangelo trascorre molto tempo con il figlio Andrea e capita spesso che condivide i momenti speciali tra madre e figlio anche sui social. In una delle ultime storie, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha condiviso un simpatico sketch pubblicato sul profilo Tik Tok tra lei e il figlio.

Anna Tatangelo si diverte con il figlio Andrea

Nel video il figlio di Anna e Gigi D’Alessio usa le parole di Vincenzo D’Agostino per ‘spiegare’ cosa fare quando ci si innamora. Chiaramente si tratta solo di un divertente siparietto in cui Andrea dice, facendo finta di doppiare l’audio di sottofondo, dice: “Quando ti viene in mente di amare qualcuno, stai calma, siediti, pensaci bene e aspetta che ti passa”.

Lady Tata al video ha aggiunto il commento: “Direi che ha ragione“. Che ci sia qualche riferimento al suo stato sentimentale attuale? Difficile dirlo. Il video comunque ha ricevuto moltissimi like e commenti, in tanti si sono complimentati con la cantante per il bellissimo figlio.

Il video di Anna Tatangelo e il figlio Andrea