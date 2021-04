0 Facebook Caso Denise Pipitone, interviene Massimo Lopez: “Tutto ciò è un reato gravissimo” Cronaca 12 Aprile 2021 13:42 Di redazione 2'

Negli ultimi dieci giorni si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. La vicenda è tornata alla ribalta dopo che in un programma televisivo russo una ragazza di 20 anni, Olesya Rostova, ha raccontato di essere stata rapita e che cercava i suoi genitori biologici. Una telespettatrice ha segnalato la sua storia poiché aveva riscontrato alcune somiglianze con la bimba siciliana e da qui è partito tutto l’iter ormai noto alla cronaca.

Il caso Denise Pipitone

Dopo i risultati dei test negativi e la polemica nata sulla gestione della vicenda da parte di Olesya e del programma televisivo russo, in tanti si sono mobilitati a sostegno di Piera Maggio, la madre di Denise che ha dovuto fare i conti con quella che è stata una vera e propria speculazione. Sulla vicenda è intervenuto anche l’attore Massimo Lopez.

Con un post su Instagram Lopez ha voluto inviare un messaggio di sostegno a Piera Maggio, in un momento sicuramente molto difficile per lei: “Mi stringo forte a Piera Maggio mamma di Denise, per questo immenso dolore senza tregua. Manipolare i sentimenti di una mamma che da oltre vent’anni non perde la speranza di ritrovare sua figlia, ma mio giudizio è un reato gravissimo“. Le parole dell’attore hanno ricevuto molti like e commenti da parte di chi la pensa come lui e sta dimostrando

