0 Facebook Uomo trovato senza vita in strada a Napoli, ucciso a coltellate: fermato il presunto killer Cronaca 12 Aprile 2021 14:07 Di redazione 1'

Venerdì 9 aprile, in sede di udienza di convalida, il G.I.P. del Tribunale di Napoli (su richiesta della locale Procura della Repubblica), ha convalidato il decreto di fermo – emesso lo scorso mercoledì – disponendo la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne cittadino rumeno con precedenti di polizia e ritenuto responsabile di omicidio aggravato nei confronti di un connazionale.

Mercoledì pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, su disposizione della Centrale Operativa, erano intervenuti in via Stefano Barbato per la segnalazione di una persona accoltellata e – una volta sul posto – vi avevano trovato una persona deceduta a causa di diverse ferite da punta e taglio.

Gli operatori, grazie alle indicazioni fornite da alcuni amici della vittima e ad esito di una intensa attività d’indagine, avevano raccolto elementi a carico dell’uomo che era stato rintracciato in un casolare abbandonato vicino al luogo dei fatti.