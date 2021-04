0 Facebook Folle festa festa ai Quartieri Spagnoli, musica e decine di invitati in piena zona rossa Cronaca 12 Aprile 2021 13:37 Di redazione 1'

Folle festa ai Quartieri Spagnoli a Napoli. Un gruppo di giovani, incuranti della zona rossa, hanno organizzato un vero e proprio party abusivo con musica a tutto volume, buffet e palloncini. La festa è stata interrotta dall’arrivo della Polizia di Stato e 21 invitati sono stati multati.

I festeggiamenti sono avvenuti ieri sera in circolo, ubicato in un sottoscala di via Nardones, a pochi passi da piazza del Plebiscito. A d allertare le forze dell’ordine sono stati i residenti della zona, urtati dagli schiamazzi e dall’eccessivo volume della musica. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una vera e propria festa di compleanno, identificando 21 persone.

Per i giovani partecipanti sono scattate le multe per violazione delle misure anti Covid-19 e per l’uscita ingiustificata dal proprio domicilio dopo le 22. Il titolare del circolo, un 49enne peruviano, è stato multato ed è stata disposta la chiusura per 5 giorni della struttura.