Ultima puntata di Amici, Stefano De Martino dà il giudizio ma il pubblico insorge: "Devo dire ciò che penso"

Momento di imbarazzo in studio quando Stefano De Martino ha dovuto dare il suo giudizio sulla sfida tra Serena – ballerina della squadra Celentano Zerbi e Alessandro – ballerino del team di Arisa e della Cuccarini.

Cosa ha detto Stefano De Martino su Serena

Il ballerino napoletano che si è già distinto per la sua diplomazia e per restare sempre calmo agli attacchi della Celentano, che l’ha più volte criticato apertamente, ha dato il suo giudizio su Serena: “Serena, un grande compito, ti ha affidato la Celentano! Te la sei cavata molto molto bene però, come al solito, quando si esce dal proprio stile, si perde un po’ questo. A me è mancato solo questo. Perché c’eri nel pezzo”.

Parole che ha quanto pare non sono piaciute al pubblico in studio che ha fatto diversi rumori. Stefano De Martino ha così voluto rispondere a quel sottofondo di disapprovazione in modo diretto e duro: “Ragazzi, sono chiamato a dire quello che penso, non quello che pensate voi, mi spiace. Vi rispetto tantissimo ma la sedia è una. Non c’è spazio per tutti!”. Il tono del ballerino napoletano ha creato un po’ di imbarazzo in studio, c’è chi l’ha attaccato perché sarebbe stato eccessivamente spocchioso e chi invece ha pensato stesse scherzando.