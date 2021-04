0 Facebook Stefano De Martino e il flirt con la ballerina Martina: il gossip su Amici impazza Spettacolo 10 Aprile 2021 18:31 Di redazione 2'

E’ diventato sempre più insistente un gossip che vedrebbe Stefano De Martino con un nuovo flirt. Una nuova voce vorrebbe il giudice di Amici al fianco di una allieva della scuola.

Stefano De Martino e il flirt con una allieva di Amici

Il ballerino napoletano si è recentemente separato da Belen Rodriguez e a quando ha voltato pagina sono diverse le indiscrezioni nate su una presunta nuova fiamma. Adesso è la volta di una allieva di Amici, Martina. Secondo i più attenti del web tra il giudice e l’alunna ci sarebbe una certa intesa. Ad alimentare il gossip ci sarebbe anche il voto che Stefano durante l’ultima puntata ha dato proprio a lei invece che a Serena.

C’è chi sottolinea che anche Stash ha votato Martina e inoltre, quest’ultima avrebbe una relazione con Aka. Che tra i due si noti una certa alchimia potrebbe essere evidente, ma va detto che la differenza d’età tra giudice e allieva e notevole. Come sempre si tratta solo di indiscrezioni che non trovano, per ora, alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Se fosse vero, però, sarebbe la terza volta che il bel De Martino incontra qualcuno nel talent show di Maria De Filippi.