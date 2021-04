0 Facebook Alessandra Celentano umilia ancora Stefano De Martino ad ‘Amici’: “Menomale che hai cambiato carriera” Lite tra Alessandra Celentato e Stefano De Martino ad Amici. Lo scontro in studio tra la giudice e il ballerino e conduttore napoletano Spettacolo 4 Aprile 2021 13:38 Di redazione 2'

Altro che Pasqua e la voglia di pace e serenità. Ad Amici, trasmissione targata Mediaset in onda su Canale 5, è andato in scena uno scontro tra Alessandra Celentano e l’ex allievo Stefano De Martino. I due hanno avuto già degli screzi in passato.

La giudice del reality show ha risposto in modo furioso alla frecciatina del ballerino e conduttore napoletano, ospite d’eccezione di Maria De Filippi. Rivolgendosi all’esibizione di Tommaso Stanzani e Alessandro Cavallo (dopo la sfida lanciata da Lorella Cuccarini proprio alla Celentano), De Martino ha detto:

“Io avrei rifiutato il guanto“, stizzita la risposta della Celentano: “Mi va in fumo il cervello. Menomale che hai fatto un’altra carriera. Ti dico solo questo“. Queste parole hanno gelato il pubblico e la conduttrice che si sarebbero aspettati la lite verbale.

De Martino, invece, ha spento le polemiche: “Grazie per l’apprezzamento per il cambio di carriera. Anche perché penso che sia una cosa che ci lega. Facciamo entrambi televisione“. Ma la Celentano non ha mollato: “Io te l’avevo detto. E tu dicevi no no voglio fare il ballerino. Invece avevo ragione“.