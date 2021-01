0 Facebook Incidente a Mergellina, auto si schianta: grave una coppia Incidente a Mergellina. Perde il controllo dell'automobile e si schianta contro un ristorante. Distrutta la vettura, ricoverata coppia di giovani Cronaca 15 Gennaio 2021 10:31 Di redazione 1'

Un grave incidente stradale è avvenuto la scorsa notte a Mergellina, a Napoli. Una utilitaria, per cause ancora di accertamento, si è ribaltata finendo la sua corsa non lontano dagli chalet presenti in zona. All’interno della macchina c’era una coppia: un uomo di 39 anni ed una donna di 34.

L’uomo e’ stato soccorso e portato all’ospedale del Mare: le sue condizioni non destano preoccupazioni. La donna invece è ricoverata al Cardarelli, in codice rosso. Sulla vicenda indagano gli agenti della Unita’ infortunistica stradale della polizia locale di Napoli guidati dal capitano Antonio Muriano.

Incidente a Mergellina

Come riportato da Il Riformista, la vettura è andata distrutta. Una volta perso il suo controllo, l’automobilista ha sbandato andando a schiantarsi prima contro le barriere e le fioriere in cemento e dopo nella vetrina di un noto ristorante della zona.

La macchina si è anche ribaltata e trascinata per decine di metri. Sull’asfalto sono state rinvenute delle tracce di sangue. Spavento per le poche persone presenti al momento del violento incidente. Quest’ultimo è avvenuto poco dopo la mezzanotte