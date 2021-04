0 Facebook Dramma ad Eboli, investito e ucciso mentre era in bici: muore uomo di 54 anni Cronaca 11 Aprile 2021 13:24 Di redazione 1'

Investito e ucciso mentre era a bordo della sua bicicletta, muore un uomo di 54 anni. E’ accaduto a Eboli, nella località Cioffi, nel pomeriggio di sabato. La vittima, di origini marocchine, stava pedalando quando un fugone l’ha centrato in pieno.

Il cinquantaquattrenne è finito al suolo mentre il mezzo pesante è uscito fuori strada. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, per la vittima, purtroppo, non c’era più nulla da fare.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione Santa Cecilia che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. E’ questo l’ennesimo incidente che si aggiunge al tragico bilancio di questo fine settimana. A Qualiano, nella notte tra sabato e domenica, un giovane di 16 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Stessa sorte è toccata a un infermiere napoletano, che al termine del suo turno in ospedale, è uscito fuori strada con l’auto tra Pozziollo e Venafro ed è morto a 46 anni.