Oggi ha sfilato il corteo delle smutandate. Non solo provocazione. Il Futuro non si chiude

Da piazzetta Santa Caterina fino a Piazza Amedeo sotto i riflettori di tivù, in diretta sui social è andato in scena il flash mob “Teniamoci per mutanda” ( visto che non ci si poteva tenere per mano), un lungo corteo sflivava per le strade del centro di quello che è considerato il quadrilatero della moda napoletana. Commercianti, negozianti, ma anche semplici sostenitrici tutti mobilitati contro la chiusura dei negozi, contro le piroette delle norme anti-covid. Perchè solo l’intimo deve essere prima necessità?

Qualche giorno fa nelle vetrine comparivano sui manichini slip e reggiseni. L’iniziativa promossa da Roberta Bacarelli, presidente di Federmoda, e Federica Spada Rubinacci, erede della storica famiglia d’alta sartoria.

Arrivano per un endorsement anche Januaria Piromallo e MariaConsiglio Visco, da ieri in onda la seconda stagione delle “Real House Wives di Napoli” su Discovery Italia. Januaria con l’amica e co-autrice, l’avvocatessa Antonella Esposito Gagliardi, per provocazione sfoggiavano mutandine e reggiseno pizzosi sopra i vestiti, mescolando il sotto e il sopra: “Una volta li usavo per sedurre, adesso per protesta. Sic transit gloria mundi”, chiosa Januaria.

Poi le girls corrono alla Feltrinelli per un firma copia a Raffaella Servio, altra presenza storica di Real House wives di Napoli, del loro volumetto gioioso “ Loro di Monte di Dio” ( editore Guida) e metafora di vita. Napoli città dei contrasti, si mescola l’alto e il basso, aristocrazia e popolino, luce e ombra..

Perchè anche la cultura è un bene primario.

