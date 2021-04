0 Facebook Amici, ancora scontro tra la Cuccarini e la Celentano: “Tu fai quello che vuoi e anche io” Spettacolo 11 Aprile 2021 12:15 Di redazione 2'

Non sono mancate le scintille durante l’ultima puntata del serale di Amici. Il talent show di Maria De Filippi, giunto già al quarto appuntamento, è scanagliato da esibizioni e polemiche tra le insegnanti delle squadre opposte. Protagoniste di un acceso scontro ancora una volta Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.

Cosa è successo tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini

Dopo la lite avvenuta durante la precedente puntata, anche sabato sera le due donne si sono date da fare. Tutto è iniziato dopo che la maestra di danza classica ha voluto lanciare un guanto di sfida tra Serena e Martina. Com’era prevedibile la Celentano ha subito criticato quest’ultima, prima ancora che iniziasse a ballare. Atteggiamento che non è piaciuto a Lorella Cuccarini, scesa subito in campo in difesa della giovane ed esortando la collega a conservare qualsiasi commento a esibizione ultimata.

Il monito della Cuccarini non è però piaciuto alla Celentano che si è subito scagliata contro di lei, chiarendo: “Tu fai quello che vuoi che io faccio quello che voglio. Se devi fare la maestrina. Visto che devi dire quando dobbiamo parlare e quando no”. Parole a cui Lorella ha voluto subito controbattere: “Non trovo di buon gusto parlare durante una sfida. Lo fai per portare acqua al tuo mulino”.

La ‘severa’ insegnante di danza non ha arretrato e ha continuato a criticare la allieva, sottolineando anche come a detta sua Martina prenderebbe in giro Francesca, ballerina della scuola. L’ultima parola è spettata alla Cuccarini che ha rincalzato la dose: “Non mi è piaciuto quello che hai detto”. Un battibecco a cui hanno assistito tutti i presenti in studio, compresa Maria De Filippi che ha lasciato le due donne attaccarsi, assistendo alla scena.