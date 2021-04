0 Facebook Scontro tra la Celentano e la Cuccarini, interviene Costanzo: “Non mi piace dirlo ma devo farlo” News 7 Aprile 2021 17:42 Di redazione 2'

Maurizio Costanzo si schiera dalla parte di Lorella Cuccarini e contro Alessandra Celentano. Il marito di Maria De Filippi, nella sua rubrica sul settimanale Chi ‘Parliamone con…’, ha commentato lo scontro le due maestre di Amici. Scontro che è ormai diventato un cult per il programma, quasi come quelli tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Maurizio Costanzo commenta il programma Amici

Sebbene il giornalista e conduttore tv spieghi che a lui non piace schierarsi da una parte piuttosto che un’altra, sulla costante lite tra le due insegnanti non ha dubbi e sceglie la Cuccarini: “E’ normale che possano non andare d’accordo. Non mi piace dire se sto da una parta o dall’altra, in questo caso, ma se proprio mi obbligate, tifo per Lorella, non vi dirò perché, però”.

Costanzo, dunque, ha preso le sue parti e stando alle sue parole ci sarebbe anche una ragione che però non ha voluto comunicare. La Celentano è una insegnante da sempre molto severa e forse il suo modo di fare, troppo critico, potrebbe aver spinto il marito della De Filippi a propendere da una parte piuttosto che da un’altra. Le due maestre hanno un carattere e uno spirito completamente diversi. Anche il pubblico, infatti, si è schierato. C’è chi fa il tifo per la ‘severa’ maestra di danza e chi per la ‘dolce’ Lorella Cuccarini.