Belen Rodriguez attaccata, la show girl sbotta e risponde: “Mi avete rotto, siete dei fulminati”

Belen Rodriguez ha ricevuto diverse critiche sul suo profilo Instagram. Tutto è nato da una delle ultime foto che ha pubblicato in cui alcuni followers si sono scatenati nei commenti. Il motivo? A detta di alcuni la show girl argentina avrebbe esagerato a ritoccarsi le labbra.

Cosa è successo a Belen Rodriguez

“Cara Belen adesso stai esagerando con queste labbra sembrano un sedere di asino parlando con rispetto per l’asino”, “Sei bellissima, ma basta gonfiarti le labbra”, “Sembrano un canotto”, “Belen basta con i filler alla bocca, è troppo adesso”, commenti il cui tono sicuramente non è stato simpatico. Non è la prima volta che la show girl viene criticata per presunti ritocchi estetici a cui si sarebbe sottoposta. Ma la Rodriguez non si è lasciata scoraggiare e com’è solita fare sul suo profilo, ha voluto rispondere a tono a chi l’ha tanto denigrata.

Poche parole in un commento per zittire gli attacchi: “Ma mi avete rotto le pa**ins sono incita si gonfiano le labbra le tette la pancia le gambe le braccia! Fulminati!!!!!!”, come sempre la show girl è voluta andare dritta al nocciolo della questione, evitando di perdersi in formalismi.

Il post di Belen Rodriguez