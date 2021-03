0 Facebook Guerra tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso, le parole di un autore: “ Spettacolo 25 Marzo 2021 17:00 Di redazione 2'

Da tempo si vocifera di una possibile faida tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso. L’indiscrezione era stata lanciata da Dagospia che aveva parlato di una speciale clausula che queen Mary avrebbe stipulato con Mediaset in cui chiariva che la conduttrice napoletana non dovrebbe parlare nei suoi salotti televisivi dei personaggi dei programmi della De Filippi.

Cosa è successo tra Barbara D’Urso e Maria De Filippi

Su quest’indiscrezione non c’era stato alcun commento da parte delle dirette interessate. Ma sembrerebbe che i loro rapporti si siano inclinati ulteriormente quando la Fascino p.g.t., casa di produzione di Maria De Filippi abbia comunicato la volontà di proseguire per vie legali nei confronti di Pietro delle Piane. Il compagno di Antonella Elia aveva dichiarato in uno dei programmi di Barbara D’Urso di aver recitato una parte a Temptation Island. Nella comunicazione ufficiale ci sarebbe stata anche una nota per la D’Urso che non avrebbe preso subito le distanze da quel commento.

A confermare quella che in tanti chiamano una faida è stato un autore tv di Mediaset, che su Nuovo Tv, ha parlato della guerra tra la De Filippi e la D’Urso. Questa persona, che ha preferito l’anonimato, ha affermato: “C’è una guerra segreta dietro a certi sorrisi- si legge su Nuovo Tv – Se ci fosse stato ancora Silvio Berlusconi alla guida dell’azienda, certe faide interne non sarebbero possibili”.