0 Facebook Serena Rossi scoppia in lacrime a Canzone Segreta, prima la canzone poi la sorpresa: “Non ci credo” Spettacolo 10 Aprile 2021 09:39 Di redazione 2'

L’ultima puntata di Canzone Segreta è stata davvero molto emozionante. Serena Rossi ha ospitato nel suo salotto televisivo tanti personaggi tra cui Belen Rodriguez ed Orietta Berti. Uno dei momenti più toccanti della serata, però, ha riguardato proprio la conduttrice napoletana.

Serena Rossi piange a Canzone Segreta

La Rossi, che generalmente con il compagno Davide Devenuto lascia la sua vita privata lontano dai riflettori, questa volta ha mostrato tutto l’amore di una madre e di una compagna in televisione. A un certo punto in studio è entrata Tosca, amica di Serena, che ha iniziato a cantare la canzone ‘Io che non vivo senza te‘, brano che sarebbe della conduttrice e del suo compagno.

Proprio durante l’interpretazione sono entrati in studio i genitori, la sorella e gli zii e Serena si è evidentemente commossa. Quando dopo di loro è entrato Davide con il figlio Diego in braccio, la Rossi è scoppiata a piangere e ha esclamato: “Non ci posso credere”. Poi ha baciato il suo compagno. E’ stato un momento molto emozionante e apprezzato dal pubblico. In tanti hanno commentato sui social questa parentesi tenera, complimentandosi con la conduttrice napoletana per la bella famiglia che ha.