Gaffe a Canzone Segreta, una battuta infelice gela Serena Rossi che ci resta male

Momento di imbarazzo durante il programma Canzone Segreta, in onda su Rai Uno il venerdì sera. Nella puntata di ieri è stata Amanda Lear, icona di bellezza nonostante lo scorrere del tempo.

La padrona di casa, Serena Rossi, le ha infatti chiesto quale fosse il suo segreto per riuscire ad essere sempre al top, nonostante l’età e la risposta della signora Lear ha lasciato tutti senza parole: “Il segreto di bellezza è mettersi accanto a una donna brutta…”.

Una gaffe visto che sul palco c’erano solo Serena e Amanda. La Lear rendendosi conto dell’infelice uscita ha provato a rimediare, dicendo: “Mhh non dico per te…”. Serena ha sorriso un po’ in imbarazzo, provando a smontare il siparietto e ad andare avanti.

Le gaffe di Amanda Lear non sono finite, che è poco dopo scivolata in una battuta a doppio senso. Toccandosi la schiena ha esordito: “C’è questo microfono… che mi è andato nel sedere“. Immediata la risata di chi era presente in studio.