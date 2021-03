0 Facebook Serena Rossi cede al confronto con le altre colleghe: “A me non piace, io non lo faccio” Spettacolo 30 Marzo 2021 16:34 Di redazione 2'

Continua il momento d’oro di Serena Rossi, che dopo il successo di ‘Mina Settembre e la partecipazione al Festival di Sanremo è alle prese con una nuova avventura televisiva, ‘Canzone Segreta’. Il programma che la vede al timone e in prima serata su Rai 1 sta avendo un grande successo e ha confermato la bravura e il talento dell’attrice napoletana.

Serena Rossi cede al confronto con le altre colleghe: “A me non piace, io non lo faccio”

Serena ha fatto tanta gavetta prima di affermarsi nel mondo dello spettacolo. Grazie all’impegno ma anche alla sua semplicità è diventata uno dei volti più apprezzati e stimati della televisione. “So di avere un pubblico prevalentemente di donne e bambini – ha raccontato ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio2 – Non mi vedono come una minaccia. Penso di essere una figura rassicurante, una ragazza normale. Alla fine, anche se c’è una telecamera, uno schermo, quello che uno è viene fuori lo stesso. Avere dalla mia parte tante donne mi fa felicissimo. Non ho mai puntato la mia carriera sull’avvenenza, la seduzione, non mi interessa. Si sono accorte che sono una persona seria, non sono una minaccia, una da temere, ma quasi una compagna. Io non credo di essere avvenente, so di non essere brutta, ma nemmeno di essere la bona che punta tutto sull’estetica”.

I suoi fan la amano proprio per la sua genuinità e il suo riserbo. Infatti Serena Rossi, legata dal 2008 all’attore Davide Devenuto, con il quale ha un figlio di 5 anni, ci tiene a preservare la sua vita privata, usando poco i social: “Sono atipica, non ho hater, non so devo preoccuparmi di questa cosa. Impossibile piacere a tutti, c’è qualcuno che non mi apprezza, ma sui social non si sfoga con cattiveria. Forse perché non presto proprio il fianco. Uso i social con grande delicatezza, forse anche per questo non vengo attaccata. Non troverete mai una foto di me in costume di spalle in cui scrivo quanto è bello il tramonto e invece è un pretesto per far vedere il lato b“.