Alessandra Celentano fa dietrofront e si scusa. L’insegnante di Amici era finita nella bufera per un suo like comparso sotto a un post che era molto critico nei confronti del talent show condotto da Maria De Filippi. Un gesto che al pubblico era apparso fuori luogo, ma che soprattutto non trovava una chiara ragione.

Perché Alessandra Celentano ha messo un like contro Amici

Il post incriminato era stato pubblicato dall’ex ballerina e coreografa del programma, Mia Molinari, che spingeva il pubblico a non seguire più Amici: “L’UNIONE FA LA FORZA! Se davvero questo programma ha così poco da dare al nostro paese mi chiedo per quale motivo si continui ad alimentarne lo share con l’appuntamento fisso di fronte al televisore tutti i sabati sera! Per chi non avesse inteso…più lo si guarda (sia per apprezzarlo sia per criticarlo) e più continueranno a prenderci in giro con questa farsa. Dovremmo dare un segnale FORTE, unendoci e togliendo ascolti a questo teatrino ridicolo mascherato da “scuola di Amici”. Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate?!? Io ne sono convinta! E so che insieme potremmo davvero fare la differenza… l’unione fa la forza, sempre! Il trash non può vincere sull’arte!”.

Parole molto dure nei confronti del programma di Maria De Filippi sotto le quali, inaspettatamente, è comparso il like di Alessandra Celentano. A fare chiarezza, scusandosi, è stata qualche ora dopo la stessa insegnante, che ha spiegato come si sia trattato di un terribile errore del suo social media manager. “Questa mattina il social media manager che gestisce i miei account ha erroneamente messo un like ad un post che attaccava Amici, il programma nel quale lavoro da tanti anni e che tanto mi ha dato. Sarei una folle ad approvare delle frasi così insensate e prive di ogni fondamento per cui mi scuso per questo spiacevole errore che nulla ha a che vedere con le mie opinioni personali”.

