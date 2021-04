0 Facebook Dramma a Caserta, non risponde da giorni a telefono: uomo trovato morto in casa Cronaca 7 Aprile 2021 17:18 Di redazione 1'

Non rispondeva da giorni ai familiari, poi la tragica scoperta. Un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione a Caserta. Alcuni parenti, preoccupatisi per non riuscire a contattare il 63enne, hanno allertato i carabinieri.

Uomo trovato morto in casa a Caserta

Dalla chiamata è partito il protocollo e i Vigili del Fuoco hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento, facendo così la triste scoperta. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Il corpo dell’uomo è stato trasferito nel reparto di medicina legale dell’ospedale di Caserta dove sarà effettuata l’autopsia, così da chiarire l’esatta causa del decesso.