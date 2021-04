0 Facebook Ritardi dalla Russia per gruppo sanguigno Olesya, le parole di Piera Maggio: “Vogliamo certezza” Cronaca 6 Aprile 2021 13:04 Di redazione 2'

La gestione del caso di Denise Pipitone da parte del programma televisivo russo “Lasciali parlare” – dal quale è partito l’appello di Olesya Rostova, la giovane che potrebbe essere la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 – non piace a Piera Maggio e al suo legale. Quest’ultimo è stato piuttosto chiaro nella giornata di Pasquetta, annunciando che non avrebbe partecipato ad alcuna diretta televisiva se prima non avesse ricevuto tutta la documentazione richiesta.

Le parole di Piera Maggio

Oltre l’ultimatum di Giacomo Frazzitta, ci sono anche le parole di Piera Maggio. La madre di Denise Pipitone, che da quando è iniziata tutta la vicenda ha preferito fare brevi dichiarazioni restando in secondo piano – ha pubblicato un post sul suo seguitissimo profilo Facebook. Poche parole che però denotano lo stato d’animo che sta vivendo: “Il dolore di un genitore non si ripaga con il ricatto mediatico. Rimaniamo sempre cauti. Vogliamo certezza e basta”.

Il post ha ricevuto molti like e commenti. Piera Maggio, in un momento così difficile, ha potuto godere del sostegno delle tante persone che hanno seguito il caso di Denise Pipitone e che oggi sperano possa essere davvero Olesya. Sui social è partita anche una campagna con tanto di hashtag #iostoconpiera, proprio per sostenere la donna.