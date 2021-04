0 Facebook Test del Dna Olesya, il legale di Piera Maggio fa dietrofront: “Non ci muoviamo senza risultati” Cronaca 5 Aprile 2021 16:44 Di redazione 2'

Giacomo Frazzitta annuncia che non parteciperà a nessun programma televisivo in Russia se prima non avranno la documentazione del gruppo sanguigno ed eventualmente i risultati del test del Dna. Era stato anticipato che avrebbe avuto nella giornata di martedì un faccia a faccia con Olesya nel programma tv russo che aveva lanciato l’appello della giovane russa.

Caso Denise, le parole dell’avvocato di Piera Maggio

Ma adesso arriva la smentita, il legale ha riferito all’Ansa: “Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa. Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al gruppo sanguigno di Olesya e dell’eventuale test del Dna non parteciperemo ad alcun collegamento televisivo”

Frazzitta, dunque, non vuole far parte di quello che definisce un ricatto mediatico: “Senza questa documentazione – ribadisce il legale – non parteciperemo ad alcuna trasmissione ne’ passerella televisiva e chiuderemo ogni rapporto con la tv russa. Abbiamo accettato la loro proposta di un ‘faccia a faccia’ in tv con l’obiettivo di fornire alla Procura che indaga tutta la documentazione scientifica necessaria a fare chiarezza. In mancanza di cio’ chiederemo alla magistratura di svolgere direttamente tutti gli accertamenti del caso con una rogatoria internazionale, ma non siamo disposti a una strumentalizzazione mediatica della vicenda”.