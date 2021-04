0 Facebook Le lacrime e il dolore dei napoletani per Achille Ajello, il ricordo del super tifoso azzurro Il ricordo di Achille Ajello. Tantissimi i messaggi d'affetto in omaggio ad uno dei simboli della storia partenopea: non ha mai saltato un ritiro Calcio Napoli 6 Aprile 2021 11:52 Di redazione 2'

Non si riescono a contare i messaggi che i tifosi e tanti giornalisti hanno pubblicato in questi ultimi due giorni per Achille Ajello. Lo storico tifoso del Napoli, simbolo dei tanti ritiri della squadra azzurra a Dimaro, è scomparso nella notte tra sabato e la domenica di Pasqua.

Il ricordo di Achille Ajello

Achille è stato ricordato come un uomo buono e sempre disponibile. Era il primo ad arrivare in Trentino e l’ultimo ad andare via. Ci sono state un pò di polemiche per il mancato cordoglio della SSC Napoli. Ma l’affetto e le condoglianze dei napoletani per la famiglia Ajello non sono mancati.

Il post del Dott. De Nicola

“Non era ritiro estivo senza Achille. Sempre e comunque presente. A difendere a spada tratta Napoli e il suo Napoli, perché la passione era davvero esplicita in lui. Non contava vincere, ma esserci e lo ha sempre dimostrato coi fatti. Un amore folle.

In tanti hanno speso parole bellissime per salutarlo, ma un pensiero è d’obbligo. Ricordo la disponibilità che mi concesse nell’ultimo ritiro al quale partecipai, pur non conoscendolo: Dimaro, Val di Sole, stagione 2018-2019.

Hotel Sasso Rosso, colazione e via verso gli allenamenti o dove ne avessi necessità, con la sua auto. Mi presentò un po’ di persone e mi fece sentire certamente meno solo.

Un enorme dispiacere, perché lui sì, era davvero l’amico di tutti. Buono e gentile. Fai buon viaggio, caro Achille“.