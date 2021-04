E’ deceduto in un terribile incidente a Giugliano, dove si trovava per essere andato a trovare i genitori in occasione delle festività pasquali. E’ morto cosi a 25 anni Gennaro Pisano.

Addio a Gennaro Pisano

Il ragazzo, secondo una ricostruzione dei carabinieri, viaggiava a bordo di una Lancia Y quando avrebbe sorpassato una fila di automobili e nel rientrare nella sua corsia, scontrandosi contro una Smart, avrebbe perso il controllo della vettura. L’auto sulla quale viaggiava è sbalzata al di fuori della corsia, superando il canale d’irrigazione. La vittima, nel violento impatto, ha rotto il parabrezza con la testa, sbalzando fuori dall’auto.

La notizia della morte di Giovanni Pisano ha sconvolto l’intera comunità, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo. Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo di Gennaro: “Ancora un giorno triste, in un periodo già buio…..Nella giornata di ieri ha perso la vita, causa incidente stradale, il giovane Gennaro Pisano fratello del nostro ex atleta Massimo. La MeGiC tutta si stringe forte attorno al suo dolore e a quello dei suoi familiari tra cui i nostri Cristian, Mattia e Noemi suoi cugini. Riposa in pace Gennaro”, queste e tante altre le parole in ricordo di Gennaro.