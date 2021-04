0 Facebook Dichiarazione d’amore per Barbara D’Urso in diretta, lei respinge lo spasimante: “Non hai speranze” Spettacolo 5 Aprile 2021 18:38 Di redazione 2'

Siparietto imbarazzante durante l’ultima puntata di Domenica Live. Ospite di Barbara D’Urso il primo eliminato dell’Isola dei Famosi, Ferdinando Guglielmotti, storico spasimante della conduttrice napoletana.

Chi è l’ospite innamorato di Barbara D’Urso

Guglielmotti è entrato in studio salutando la D’Urso inchinandosi, ha spiegato che è solito salutarla così. Poi si è passati a parlare dei sentimenti che l’ex naufrago nutre da sempre nei confronti della conduttrice napoletana: “Sono dieci anni che mi rifiuti“. Parole a cui Barbara ha subito risposto: “Si era follemente innamorato di me e siamo diventati amici”.

Poi il visconte ha insistito, spiegando che anche la madre sarebbe favorevole a un’ipotetica relazione tra i due: “Mamma mi ha detto: Barbara è l’unica donna completa che tu abbia conosciuto, lo ha detto lei non io”, dichiara Guglielmotti. E insiste: “Non ho mai visto Barbara con un uomo accanto, quindi la porta è sempre un po’ aperta”.

La D’Urso però non ha ceduto alle ‘dolci parole’ e senza mezzi termini ha spiegato al suo ospite che non ci sarebbe speranza: “Se non lo avessi capito, visconte, non hai speranze. Devi essere felice di essere mio amico, gli amori finiscono”. Il siparietto è finito con Guglielmotti che ha fatto finta di lasciare lo studio, non è mancato l’imbarazzo in studio.