Fabrizio Corona parla di nuovo dal carcere: "Pronto a sacrificare la mia vita" Spettacolo 5 Aprile 2021

Fabrizio Corona torna a ‘parlare’ dal carcere attraverso probabilmente chi segue il suo profilo su Instagram. Sul profilo dell’ex re dei paparazzi è apparso un nuovo messaggio, parole che denotano la grande disperazione che l’uomo sta provando in questo momento. Tornato in carcere, dopo aver interrotto lo sciopero della fame, cerca di far valere la sua posizione attraverso parole, chiaramente pubblicate da altri, sui suoi social network.

Cosa ha detto Corona dal carcere

“Se sei assolutamente convinto della tua ragione, ripeto, se sei assolutamente convinto della tua ragione e di aver subito una grave ingiustizia lotta pronto anche a sacrificare la tua vita. Servirà per qualcuno, servirà, e qualcuno capirà”, queste le parole dell’ex re dei paparazzi. Parole che lasciano intendere come Fabrizio Corona sia pronto a tutto pur di far valere la sua ragione.

Intanto sono molti i personaggi famosi che stanno prendendo le sue parti, inviando messaggi e pubblicando stati dedicati a Corona. C’è una grande mobilitazione affinché le ragioni dell’ex re dei paparazzi siano ascoltate.

Il post di Fabrizio Corona