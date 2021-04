0 Facebook Gianni Morandi rivela il suo dramma: “Ustioni su parte del corpo, devono sedarmi per medicarmi” Gianni Morandi ha ustioni sul 15% del corpo. Le parole del cantante dopo l'incidente con il fuoco che lo ha costretto al ricovero in ospedale Spettacolo 4 Aprile 2021 16:02 Di redazione 2'

Gianni Morandi ha rilasciato un’intervista a Il Resto del Carlino dove ha raccontato la sua terribile esperienza: “Mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda“.

Il cantante, attore e showmen italiano, lo scorso 11 marzo è rimasto ferito a causa di alcune ustioni provocate da un incendio. Morandi stava bruciando delle erbacce: “Credo che ci sia qualcuno che mi ha guardato dal Cielo, ne sono convinto. Ho avuto gravi bruciature a tutte e due le mani, alle ginocchia, un pò al gluteo, poi una bruciatura nella schiena e nell’orecchio. Credo, più o meno, sul 15%“.

“In quei momenti ho pensato solo a salvarmi. – ha continuato Morandi – Lo spavento è cresciuto dopo, ripensandoci. Arrivi qui, dove sono bravissimi, dove c’è una squadra di persone fantastiche che ti aiuta, che è sempre pronta e tu ti accorgi che sei nelle loro mani. Senza l’aiuto dei farmaci non si può resistere a questo dolore. Ogni due giorni mi facevano una medicazione. Ma la medicazione è una cosa molto dolorosa e ti devono addormentare. Capisci che non è facile per un fisico. Io ho anche la fortuna di avere uno spirito positivo, ottimista, e questo mi aiuta. Poi l’affetto della gente. Roba incredibile, messaggi da tutto il mondo, perfino dalla Russia, dall’America, mi hanno scritto i colleghi, tutti, mi hanno chiamato. Arriva di tutto: disegni, libri, cioccolatini, uova di Pasqua”.