Paura per Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni Cronaca 11 Marzo 2021

Paura per Gianni Morandi, che nel tardo pomeriggio è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna per gravi ustioni alle mani e alle gambe.

Il cantante, di 76 anni, è stato vittima di un grave incidente mentre stava bruciando delle sterpaglie. Improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto sul fuoco.

Giunto al pronto soccorso, i medici hanno rivelato una importante ustione alla mano destra. Per questo motivo, in serata, è stato deciso il trasferimento al centro grandi ustionati di Cesena per ulteriori accertamenti.