Fabrizio Corona prega in carcere e sui social spunta un messaggio ambiguo

“…non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia” (1 Pietro 2,24). Questo il passo della Bibbia apparso poche ore fa sul profilo Instagram di Fabrizio Corona , che è gestito dai suoi collaboratori.

Nell’immagine che accompagna i versi delle Sacre Scritture si vede l’ex paparazzo raccolto in preghiera. Un messaggio ambiguo, che sicuramente si riferisce al difficile momento che Corona sta vivendo.

Fabrizio infatti che è da due settimane nuovamente rinchiuso nel carcere di Monza dopo la revoca dei domiciliari. In cella dovrà scontare circa tre anni di reclusione.

Tantissimi i commenti che sono apparsi sotto l’oscuro messaggio apparso sul profilo Instagram, molti di sostegno a Fabrizio. Diversi anche gli appelli sui social affinché l’ex re dei paparazzi possa estinguere la sua pena ai domiciliari e non in carcere. Anche il rapper Clementino ha voluto pubblicamente dimostrare supporto a Fabrizio Corona, attraverso un video: “Faccio questo video per sostenere il mio amico Fabrizio Corona, perchè mi sembra esagerato quello che sta vivendo nell’ultimo periodo. Nono sono esperto in materia ma mi sembra esagerato. Fabrizio ti sono vicino, resisti, spero di vederti presto”.