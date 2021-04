0 Facebook Drammatico incidente nell’Avellinese, 69enne muore in uno scontro tra auto e trattore Cronaca 3 Aprile 2021 21:08 Di Verdiana Perrotta 1'

E’ di un morto il bilancio del drammatico incidente avvenuto a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino. La vittima, un uomo di 69 anni, è deceduto in ospedale, dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro tra un mezzo agricolo e un’auto.

La dinamica dell’incidente ancora non è chiara. Secondo una prima ricostruzione il 69enne, che era a bordo di un trattore, si sarebbe scontrato frontalmente con una macchina proveniente dalla direzione opposta. Nell’ impatto il mezzo agricolo si è ribaltato e l’uomo è rimasto incastrato.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Avellino e dei sanitari del 118. La vittima è stata trasportata con urgenza all’ospedale Moscati di Avellino, dove però è deceduto poco dopo.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Baiano, per avviare el indagini e ricostruire la dinamica del tragico incidente.