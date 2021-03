0 Facebook La madre di Fabrizio Corona lancia un appello dalla D’Urso: “C’è la possibilità che mio figlio muoia” News 29 Marzo 2021 18:05 Di redazione 2'

La madre di Fabrizio Corona è stata ospite di Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso. La signora Gabriella, preoccupata per le condizioni del figlio, ha voluto perorare la sua causa in televisione. Dopo gli appelli nati sui social affinché l’ex re dei paparazzi possa estinguere la sua pena ai domiciliari e non in carcere, anche la madre accende i riflettori sulle sue condizioni di salute. 7

L’appello della madre di Fabrizio Corona

La signora Gabriella, visibilmente provata, ha raccontato: “Fabrizio è in carcere in gravi condizioni psiche e debilitato, perché così la legge ha deciso. Lui però ha una grave patologia diagnosticata negli anni, confermata dall’ospedale di Niguarda, una sindrome bipolare con personalità borderline e tendenza alla depressione. Prima che lo arrestassero si è squartato un braccio in profondità, è stato un atto dimostrativo di rabbia contro l’ingiustizia che viveva”.

La madre di Corona ha poi spiegato di essere andata a trovarlo mentre era ricoverato all’ospedale Niguarda e che per il suo stato non dovrebbe restare in carcere un giorno di più: “Mio foglio non può stare in carcere, io lo andavo a trovare mentre era in ospedale e non era stabile mentalmente, passava dall’aggressività alla calma assoluta. Ha un vuoto dentro molto profondo, ora da quello che mi ha detto l’avvocato ancora non mangia e le analisi del sangue non vanno bene. Io voglio dire ai giudici che c’è la possibilità che mio figlio muoia e questa possibilità è alta. Non ha nessuna colpa se non quella di essere ammalato, allora perché si consuma ancora questa ingiustizia? Mi appello al Ministro della giustizia, che intervenga! Se muore lo devono avere sulla coscienza!”.