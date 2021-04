0 Facebook Caso Denise Pipitone, Piera Maggio a Chi l’ha visto: “Le illusioni non portano a nulla” Cronaca 1 Aprile 2021 08:35 Di redazione 2'

Non si lascia trasportare dalla speranza Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, il cui audio è stato trasmesso durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto. Federica Sciarelli ha dedicato ampio spazio al caso della ragazza russa che avrebbe una grossa somiglianza con la bambina scomparsa nel 2004. Di fatto è stata proprio una telespettatrice del programma a segnalare l’esistenza della giovane Olesya.

Il caso di Denise Pipitone a Chi l’ha visto

Nel corso della puntata è stato annunciato che sarebbe già stato prelevato un campione del Dna dalla giovane Olesya e che ora bisognerà solo attendere l’esito dell’esame per sapere se quella bambina che ha vissuto in un campo nomadi sia davvero Denise. Intanto Piera Maggio ribadisce che vuole restare con i piedi per terra e che già in passato è rimasta delusa.

Cosa ha detto Piera Maggio a Chi l’ha visto

“Vogliamo rimanere con i piedi per terra, cautamente speranzosi ma senza illuderci più di tanto. Le segnalazioni passate ci hanno insegnato che le illusioni non portano a nulla: chiederemo l’esame del Dna, l’unica soluzione per fugare ogni dubbio. Vogliamo ringraziare chi ci sta vicino, ci fa capire quanta gente amano Denise e non l’hanno mai dimenticata”, queste le parole della madre di Denise.