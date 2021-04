0 Facebook Tremano ancora i Campi Flegrei, scossa di terremoto nella notte di 2.0: registrata dall’INGV Cronaca 1 Aprile 2021 08:53 Di redazione 1'

Trema ancora la Campania e nello specifico i Campi Flegrei. Una scossa di terremoto è stata avvertita nella notte in tutta l’area che va da Pozzuoli fino a Bacoli. Il sisma è stato registrato dall’Istituto Italiano Nazionale di Geofisica e Vulcanalogia (INGV).

Scossa di terremoto tra Bacoli e Pozzuoli

La scossa di terremoto è avvenuta nei Campi Flegrei alle ore 01.10, ha avuto una magnitudo di 2.0 ed è stata registrata a 4 km di profondità. Tante le persone che si sono svegliate nel cuore della notte per aver avvertito l’oscillazione. “Mi ha svegliato una scossa di terremoto”, “L’avete sentita”, “Anche voi avete sentito la scossa”, queste le numerose segnalazioni sui gruppi legati al territorio.

L’ultima scossa di terremoto è stata avvertita indistintamente dai comuni di Bacoli, Pozzuoli, Monte di Procida, Quarto e Procida. Per fortuna non si registrano danni a persone o cose. Secondo gli esperti, l’evento sismico non dovrebbe destare particolari preoccupazioni poiché rientrerebbe nella normale attività della zona.