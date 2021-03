0 Facebook Denise Pipitone, le prime parole della ragazzina in tv: “Mammina ti ho sempre cercato” Cronaca 31 Marzo 2021 21:16 Di redazione 2'

In televisione le prime dichiarazioni di Olesya Rostova, la ragazza di circa 20 anni che afferma di essere Denise Pipitone, la bimba di 4 anni sparita nel 2004 in Sicilia, a Mazara del Vallo, e mai più ritrovata. A riportare uno stralcio dell’intervista integrale rilasciata a un’emittente televisiva russa è Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara d’Urso. “Mammina mia non ti ho mai dimenticato, ti ho sempre cercato”, avrebbe detto la ragazza.

“Già quando avevo cinque anni avevo capito che ero sola. I nomadi mi dicevano che la mia mamma mi aveva portato in Ucraina con sé. Probabilmente ho 20 anni. Forse mi hanno battezzato nella chiesa dell’ospedale quando ero piccola”. Poi l’appello in lacrime alla mamma naturale: “Mammina mia non ti ho mai dimenticato, ti ho sempre cercato. Sono viva, voglio sapere. Non so cos’altro dire ora”.

Se il test del dna dovesse confermare l’identità di Denise, allora la bimba sarebbe realmente stata rapita da un’etnia rom. Olesya Rostova – questo il nome della giovane – in effetti assomiglia molto alla mamma di Denise, Piera Maggio. Nel frattempo la donna è partita alla volta della Russia per incontrare la ventenne.