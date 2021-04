0 Facebook Caso Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio ha un malore e finisce in ospedale Cronaca 1 Aprile 2021 12:26 Di redazione 2'

Si attende l’esame del dna sulla ragazza russa. Si saprà solo in questo modo se si tratta di Denise Pipitone. Intanto Piera Maggio, mamma della piccola scomparsa dal 2004, si trova ricoverata in ospedale per un problema di salute imprecisato. Lo ha riferito l’avvocato Giacomo Frazzitta.

Inizialmente si pensava che una volta ricevuta la segnalazione, la Maggio partisse per la Russia ma in questo momento non può farlo. La speranza di ritrovare Denise Pipitone si è riaccesa in queste ultime ore dopo l’appello di una giovane ragazza russa ad una trasmissione locale in cui spiega di essere stata rapita all’età di 4 anni da una donna di etnia Rom. Un anno dopo questa donna è stata arrestata e Olesya Rostova è stata portata in un orfanotrofio dove ha assunto il nome attuale.

La madre di Denise si trova ricoverata in ospedale per un malore ma non sono state rese note le cause. L’avvocato di famiglia che sta seguendo le indagini del caso, nella puntata di oggi di Mattino Cinque, ha precisato che Piera Maggio sta bene ma non può partire per la Russia per un problema di salute.