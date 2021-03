0 Facebook Sfogo della madre di Belen Rodriguez, le parole di Veronica: “Mi dispiace molto” Spettacolo 30 Marzo 2021 09:35 Di redazione 2'

Anche Veronica Cozzani è intervenuta sulla questione di cui si discute da giorni: il ritorno in carcere di Fabrizio Corona. La madre di Belen Rodriguez, che ha conosciuto l’ex re dei paparazzi quando era il compagno della figlia, gli ha dedicato un post sui social in occasione del suo compleanno.

Cosa ha detto la madre di Belen Rodriguez

Nella giornata di lunedì, infatti, Corona ha compiuto 47 anni e ha trascorso il suo compleanno in carcere, dove è tornato dopo che gli sono stati revocati gli arresti domiciliari. L’ex re dei paparazzi ha detto di non stare bene e si è più volte auto lesionato, in tanti si sono mobilitati per chiedere ai giudici la sua scarcerazione. Sulla vicenda è intervenuta anche la madre di Belen Rodriguez, che raramente commenta l’attualità sui social.

Per l’occasione del compleanno di Corona, invece, ha voluto fargli un augurio speciale. “Mi dispiace molto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa riavere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta“, queste le parole della madre di Belen. La signora Veronica ha dimostrato di essere molto legata all’ex re dei paparazzi, come d’altronde lo è la figlia. La show girl argentina non ha mai negato di volere molto bene al suo ex, con il quale ha conservato un bel rapporto.

Il post della madre di Belen