Viola zona rossa per incontrare prostituta, litiga con lei perché non vuole pagarla: intervengono carabinieri Cronaca 30 Marzo 2021 09:18 Di redazione 1'

Un uomo di 82 anni prima ha raggiunto un altro comune di residenza, pur trovandosi in zona rossa, poi ha litigato con una prostituta. Si era allontanato dalla sua città d’appartenenza per un appuntamento a luci rosse, che è finito con una multa salata.

Esce dal suo comune per incontrare una prostituta, multato

L’anziano signore ha incontrato la donna, una prostituta di origini romene di 42 anni, nei presi della stazione di Terni. Dopo l’incontro l’uomo si sarebbe rifiutato di pagare la prestazione, così n’è nata un’animata lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che però, si sono limitati a verificare perché le due persone si trovassero in strada e se stessero rispettando le disposizioni per contrastare il Coronavirus.

Dagli accertamenti è risultato che l’ottantaduenne si era allontanato dal suo comune di origine pur non potendolo fare e che entrambi erano in strada senza mascherina. I militari hanno multato entrambi per il mancato rispetto delle normative anti-Covid.