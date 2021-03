0 Facebook Dramma ad Aversa, addio a Fortunata Liotto giovane mamma morta improvvisamente Cronaca 30 Marzo 2021 11:54 Di redazione 1'

Dramma ad Aversa, dove una giovane mamma è deceduta improvvisamente nel cuore della notte. La vittima si chiamava Fortunata Liotto ed era molto conosciuta nella cittadina casertana per il suo impegno nel sociale e la sua grande devozione religiosa.

Non si conoscono ancora le cause precise del decesso, molto probabilmente a stroncarla è stato un infarto. La triste notizia ha fatto subito il giro della zona, procurando grande tristezza in tutta la comunità. La donna lascia una bimba piccola.

Sul web in tantissimi hanno voluto mandare un messaggio di cordoglio alla famiglia.“Resterai per sempre nei pensieri quelli belli buon viaggio”, scrive l’amica Raffaella e ancora “Non ci posso credere, ieri mattina sono venuto in fabbrica e stavi cantando e ballando. Ti ricorderò sempre con il sorriso. Ciao Fortù”, si legge ancora su Facebook.