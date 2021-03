0 Facebook Barbara D’Urso e Belen Rodriguez, è di nuovo scontro tra le due conduttrici: il retroscena sull’addio Spettacolo 30 Marzo 2021 16:14 Di redazione 1'

Barbara D’Urso e Belen Rodriguez di nuovo al centro del gossip. Pochi giorni fa la conduttrice napoletana, che ha trascorso nelle fila dell’agenzia LaPresse Management, molto tempo ha interrotto la collaborazione professionale con l’azienda di Marco Durante.

Il gossip vuole che coppia sia del nuovo acquisto dell’agenzia. Barbara ha infatti lasciato LaPresse proprio nel periodo in cui è approdata la modella argentina che, come è risaputo, con la d’Urso non ha un rapporto idilliaco. Dagospia rivela che l’arrivo a LaPresse della Rodriguez non c’entrerebbe con l’addio della presentatrice napoletana, come invece sostenuto da qualcuno. Il portale diretto da Roberto D’Agostino, infatti, afferma che la scelta di Barbara di salutare l’agenzia sia stata presa mesi fa.

Barbara è anche alle prese con la chiusura di Live – Non è la d’Urso. L’ultima puntata è andata in onda domenica 28 marzo. Lo stop anticipato del talk sarà ‘colmato’ con l’allungamento di Domenica Live che già da Pasqua, ossia il 4 aprile, andrà in onda a partire dalle 14,50 e non dalle 17,20.