Vincenzo De Luca è pronto a firmare una nuova ordinanza per la gestione della situazione pandemica. Il provvedimento del governatore campano riguarda la riapertura dei mercati in modo controllato.

Riaperture mercati in Campania

Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente della Campania dalla sua pagina Facebook: “E’ in corso di definizione, e sarà pubblicata in giornata, un’ordinanza con la quale, sulla base degli ultimi dati acquisiti in relazione alla situazione epidemiologica, a modifica della precedente ordinanza n.10, si dispone che le attività mercatali relative ai generi alimentari, agricoli e florovivaistici, sono consentite subordinatamente all’adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare gli accessi alle aree mercatali, con percorsi separati, a evitare assembramenti e comunque nel rispetto dei protocolli di sicurezza”.

Stando all’anticipazione del governatore campano, dunque, l’apertura dei mercati relativi a generi alimentari, agricoli e florovivaistici saranno consentite in seguito all’adozione da parte dei singoli comuni dei vari protocolli di sicurezza necessari a contingentare gli accessi alle aree preposte.

