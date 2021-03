0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 2.045 nuovi contagi nelle ultime 24 ore Cronaca 24 Marzo 2021 16:42 Di redazione 1'

Ci sono 2.045 positivi oggi in Campania, 653 dei quali sintomatici, su 21.120 tamponi molecolari processati. Questi i dati trasmessi dall’unita’ di crisi regionale. La percentuale dei positivi sui tamponi si attesta oggi al 9,7%. I deceduti sono 52, 28 dei quali morti nelle ultime 48 ore, mentre sono 2.080 i guariti. Dall’inizio della pandemia ad oggi, in Campania sono decedute 5.054 persone e 221.110 sono guarite. I ricoverati in terapia intensiva sono 179, uno piu’ di ieri, su 656 posti letto disponibili, mentre sono 1.587, undici meno di ieri, i ricoverati in degenza su 3.160 posti letto disponibili complessivamente

